Haberler

DPÜ’den Hisarcık Karabasan köyünde Finansal Okuryazarlık eğitimi

DPÜ’den Hisarcık Karabasan köyünde Finansal Okuryazarlık eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yürütülen Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Karabasan Köyü’nde "Finansal Okuryazarlık" konulu eğitici söyleşi düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yürütülen Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Karabasan Köyü'nde "Finansal Okuryazarlık" konulu eğitici söyleşi düzenlendi.

Etkinlikte, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Nuri Uslu tarafından katılımcılara finansal okuryazarlık konusunda bilgiler verildi. Söyleşide; bütçe yönetimi, tasarruf, finansal planlama, bilinçli yatırım kararları ve kişisel finans yönetimi gibi konular ele alındı. Günlük yaşamda finansal kaynakların daha bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlik, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü

16 yaşında tarihe geçti! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı