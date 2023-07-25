Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgievi ve Cezeri Bilim Merkezi hizmete açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kente kazandırılan Ali Emiri Bilgievi ve Cezeri Bilim Merkezi hizmete açıldı. Merkez, çocuk ve gençlere eğitim, spor, kültürel faaliyetler ve psikososyal destek sunacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca kente kazandırılan Ali Emiri Bilgievi ve Cezeri Bilim Merkezi hizmete açıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde hizmet verecek merkezin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar olarak her alanda olduğu gibi gençlere ve çocuklara yönelik de çok önemli, güzel hizmetler hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çocuk ve gençlere sundukları hizmetlere değinen Su, şunları kaydetti:

"Geçen sene belediye olarak 10 bin yavrumuzu lise ve üniversitelere hazırlık kurslarına aldık, onlara takviye eğitim verdik. Bu sene 15 bin yavrumuza bu şekilde kurs verdik. Geçen sene 22 bin yavrumuzu spor tesislerimizde istedikleri branşta sporla buluşturduk. Bu sene yaklaşık 32 bin yavrumuzu sporla buluşturuyoruz. Geçen sene yaklaşık 60 bin öğrencimizi yaz kurslarında camilerimizde Kur'an ile buluşturduk. Bu sene de yine 60 bin öğrencimiz var. İnşallah bu sayıyı daha da geçeceğiz, kayıtlar devam ediyor. Hazar Gölü'nde çocuklarımıza yüzme ve diğer branşlarda kamp yaptırıyoruz. Geçen sene üniversiteyi ilimizden kazanan her öğrencimize 2 bin 500 lira nakdi yardım yaptık. Gençlerimizin yetişmesi için her türlü fedakarlığı, imkanı seferber etmeye gayret ediyoruz."

Vali Su, bugün açılışını yaptıkları merkezin de 2. sınıftan liseye kadar eğitim öğretim gören öğrencilere hizmet vereceğini belirtti.

"Okul derslerine takviye eğitimler vereceğiz. Robotik kodlama, yazılım konularında çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. Çocuklarımız teleskopla gökyüzü gözlemi yapabilecek. Çocuklarımıza sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak için kültürel faaliyet imkanı da sunacağız. Folklor, müzik eğitimi, zeka oyunları, spor faaliyetleri bunların da hepsini burada gerçekleştireceğiz. Tüm bunları yaparken çocuklarımıza psikososyal destek de sağlayacağız. Onların her alanda sosyal ve bilimsel gelişimini sağlamak için imkanları seferber etmiş olacağız."

Daha sonra merkezin açılışını gerçekleştiren Vali Su, sınıfları gezdi, çocuklarla ve gençlerle görüştü.

Açılışa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.