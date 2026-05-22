Yıllardır atıl durumda olan tarım arazilerine 'kekik' ekimine başlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hayata geçirilen 'Kekik Yetiştiriciliği' projesi ile yıllardır ekilmeyen kıraç ve atıl tarım arazileri hem ekonomiye hem de doğaya kazandırılıyor. Proje kapsamında çorak topraklar yeşillenirken, üreticilere ücretsiz kekik fidesi dağıtılıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hayata geçirilen 'Kekik Yetiştiriciliği' projesi ile yıllardan beridir ekilmeyen kıraç ve atıl tarım arazileri hem ekonomiye hem de doğaya kazandırılırken, bölgede atıl durumda olan arazilere kekik ekilmeye başlandı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ilçenin dört bir yanında uygulanmaya başlandı. Proje ile çorak topraklar hem ekonomiye kazandırılacak hem de yeşillenecek. Proje çerçevesinde kekik ekim sürecini yerinde kontrol eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu, projenin ilçe ekonomisi anlamında öneminin büyük olduğunu vurguladı. Karakaya, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projeyle yıllardır kıraç ve atıl olan arazilerin değerlendirilmesi açısında kekik yetiştiriciliği projemizle bu topraklar şenleniyor ve yeşilleniyor. Proje ile hem Türk tarımına hem de ilçemizde bulunan üreticilerimize alternatif bir ürün olarak kendine yer bulacak" dedi.

İlçeye bağlı Yapağılı köyünde yaşayan ve arazisine kekik ekimi gerçekleştiren Ali Aydur ise "Yıllardır kullanmadığımız kullansak bile verim alamadığımız kıraç arazilerimizi ekiyoruz. Arazilerimizi kekik projesiyle değerlendiriyoruz. Projeye katkısı olan herkese teşekkürler" diye konuştu.

Öte yandan, proje çerçevesinde kekik fidelerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
