BŞEÜ, 'Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026' programında yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026’da akademik paydaş olarak yer aldı. Zirvede sigortacılıkta dijitalleşme, eğitim ve sektör iş birliği konuları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 'Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026' programında akademik paydaş olarak yer aldı.

Gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 30 üniversiteden akademisyenler, öğrenciler ve sigorta sektörü temsilcileri bir araya geldi. Akademi, kamu ve sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte; sigortacılık sektörünün geleceği, insan kaynağı, dijitalleşme ve sigorta kültürü gibi konular ele alındı. Zirvenin organizasyon komitesinde, BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Behlül Ersoy ile Müdür Yardımcısı Muzaffer Ulusoy yer aldı.

Zirvenin ilk gününde düzenlenen 'Sigortacılıkta Eğitim ve Kültür Dönüşümü Çalıştayı' kapsamında; üniversite-sektör iş birlikleri, sigortacılık eğitiminde dönüşüm, veri ve teknoloji odaklı yetkinlikler ile toplumda sigorta bilincinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi. Çalıştayın açılış konuşmaları, Behlül Ersoy, Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Furkan Başer, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan ve Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı tarafından gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Sevtap Kestel moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Behlül Ersoy panelist olarak yer aldı. Panelde üniversite-sektör iş birlikleri, sigortacılık eğitiminde dönüşüm ve geleceğin yetkinlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen panel ve kariyer oturumlarında ise yapay zeka, dijitalleşme, genç istihdamı, sigorta okuryazarlığı ve geleceğin yetkinlikleri odağında sektörün dönüşüm süreci ele alındı.

İki gün süren zirvede, sigortacılık sektörünün geleceğinin teknoloji, veri analitiği, aktüerya bilgisi ve nitelikli insan kaynağının birlikte gelişmesiyle şekilleneceği vurgulanırken, üniversite-sektör entegrasyonunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. - BİLECİK

500

