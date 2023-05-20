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BŞEÜ'de 'Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi' verildi

BŞEÜ'de 'Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi' verildi

Eğitim Haberleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsansız Hava Aracı Atölyesinde 'Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi' verildi. Eğitime katılan öğrencilere 'Katılım Belgesi' verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsansız Hava Aracı Atölyesinde 'Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi' verildi.

BŞEÜ İnsansız Hava Aracı Atölyesinde il genelindeki tüm öğrencilerin katıldığı 'Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi' programı başarı ile tamamlandı. Eğitime katılan öğrencilere 'Katılım Belgesi' verildi. BŞEÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Halis Çelik tarafından verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

İnsansız Hava Aracı Eğitim Haberler

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