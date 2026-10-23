BŞEÜ'de 18 branşta sporcu seçmeleri tamamlandı, yeni sezon hazırlıkları başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), 18 branşta sporcu seçmeleri tamamlandı.

BŞEÜ, 2026-2027 sezonunda üniversiteler arası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla 18 branşta düzenlenen seçmeler tamamlandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet takvimi kapsamında gerçekleştirilen seçmelere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda, üniversitenin spor tesislerinde düzenlenen seçmeler, ilgili branşlarda uzman akademisyenlerin gözetiminde yapıldı. Basketbol, futbol, futsal, voleybol, judo, güreş, bilek güreşi, kort tenisi, okçuluk, karate, badminton, bisiklet, kick boks, muay thai, wushu, tekvando, boks ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen seçmelerde öğrencilerin sportif becerileri, fiziksel yeterlilikleri ve branşlara özgü performansları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından yeni sezonda üniversiteyi temsil edecek sporcular belirlendi. Seçmelerde takımlara katılmaya hak kazanan öğrenciler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Sporcular, akademisyenlerin rehberliğinde çalışmalarını sürdürerek sezon boyunca düzenlenecek üniversiteler arası müsabakalara hazırlanacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, sporcu seçmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin 18 farklı branşta spor faaliyetleri yürütmesi, öğrencilerimizin sportif gelişimlerine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Yeni sezonda üniversitemizi temsil edecek tüm sporcularımıza ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı