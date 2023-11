Boğaziçi Marketing Academy 4. Yılında, Pazarlama Tutkunlarına Pazarlamanın Geleceğini Sunuyor!

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün Marka ve Pazarlama Alt Kurulu tarafından düzenlenen Boğaziçi Marketing Academy, bu yıl dördüncü kez gerçekleşiyor. Eğitim etkinliği, pazarlama tutkunlarına geleneksel pazarlamanın temellerinden dijital pazarlamanın geleceğine uzanan bir serüven sunmayı hedefliyor.

Etkinlik, 9-10 Kasım tarihlerinde iki gün boyunca online eğitimlerle başlayacak. Bu eğitimler, pazarlamayı derinlemesine öğrenmek isteyen öğrencilere ve mezunlara sektörün önde gelen isimleri tarafından verilecek. Ardından, 11-12 Kasım tarihlerinde katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yüz yüze gerçekleşecek olan workshoplarla bir araya gelerek öğrendiklerini deneyime dönüştürme ve network oluşturma fırsatı yakalayacaklar.

Boğaziçi Marketing Academy, "Fusion of the traditional and digital" mottosuyla yola çıkıyor ve pazarlama dünyasının gelişen yüzünü katılımcılara gösterecek. Eğitimler sırasında, Digital Marketing ve Dönüşüm, SEO, Dijital Pazarlama Trendleri, Nöropazarlama, Tiktok, META, YouTube, Influencer Marketing, Yapay Zeka Destekli Content Marketing, Geleceğin Pazarlama Teknolojileri, Performance Marketing gibi geniş bir yelpazede oturumlar düzenlenecek. Sektörün önde gelen isimleri, Tunç Berkman, Mehmet Kaya, Sibil Çetinkaya, Berk Kuşaksız, Tuna Canatar, Hande Aydın, Mehmet Aktuğ, Betül Uslu, Narod Çetinkaya, Mina Saygı, Mert Onaran ve daha fazlası, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

Boğaziçi Marketing Academy'nin destekçileri ise etkinliği daha değerli kılmak için çalışıyor. Nestlé oturum destekçisi olarak yer alırken, Endless Fairs altyapı destekçisi ve Şölen oturum destekçisi olarak etkinliğe destek veriyor. İK Magazin ise medya destekçisi olarak yer alırken, Terra Pizza barter destekçisi olarak katkı sağlıyor. Endless Abroad yurt dışı eğitim destekçisi olarak, Mac And Cheese ve Pazarlama Türkiye ise barter ve medya destekçileri olarak etkinliğe destek veren güçlü sponsorlar arasında bulunuyor. Bu sponsorlar, katılımcılara sektördeki güncel gelişmeleri ve fırsatları daha yakından takip etme şansı sunuyorlar, böylece etkinlik daha da zenginleşiyor. Boğaziçi Marketing Academy sayesinde katılımcılar, pazarlama dünyasının kapılarını daha geniş bir perspektiften keşfetme fırsatı bulacaklar.