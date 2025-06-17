Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret etti

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret ederek, dönem sonu faaliyet haftasında okul bahçesinde öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret ederek, dönem sonu faaliyet haftasında okul bahçesinde öğrencilerin oyunlarına eşlik etti. Tekin, "Şu an Türkiye'nin tamamında bütün okullarımızda bu hafta bilgi yarışmaları, münazaralar, sportif yarışmalar, deneysel çalışmalar, bilimsel çalışmalar var. Tam bir karnaval, bir festival havası var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, dönem sonu faaliyet haftası kapsamında okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, halat çekme yarışmasında öğrencilere eşlik etti. Bakan Tekin, ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşup sohbet etti. Tekin, öğrenciler için okulun sadece bilgi öğrendikleri bir kurum olmayıp, kültürünü tanıyıp geleneksel oyunlarla eğlendikleri bir yere dönüşmesini istediklerini vurguladı.

'OKUL BAHÇELERİMİZ YENİDEN CIVIL CIVIL OLACAK'

Bu kapsamda dönem sonu faaliyet haftası etkinliklerinin önemine dikkat çeken Tekin, "Okul bahçelerimiz, çocuklarımızın hem bu eğitim öğretim süreçlerindeki edindikleri bilgileri gündelik hayatta yaşam becerisine dönüştürmekte bir alan olsun hem bizi biz yapan geleneksel oyunlarımızı oynasınlar, hareket yapsınlar, obeziteyle, dijital bağımlıkla karşı karşıya kalmasınlar istedik. 2023 yazında 'okul bahçelerimiz yeniden cıvıl cıvıl olacak' diye bir perspektifle başladık. Akabinde de geçtiğimiz yıl okulun son haftası, 1'inci yarı yılı ve 2'nci yarı yılın son haftası, karne haftası dediğimiz hafta çocuklarımız okula gelmekten imtina ediyorlar. 'Çocuklar okula gelsinler' diye bu şenlikleri o haftada yapalım istedik. Bu iki haftayı bu anlamda bu etkinliklerin yapıldığı, çocuklarımızın yıl boyunca gelişimlerini izleyebildiğimiz, oyunlar oynadığı etkinlikler yapalım istedik. Şu an Türkiye'nin tamamında bütün okullarımızda bu hafta bilgi yarışmaları, münazaralar, sportif yarışmalar, deneysel çalışmalar, bilimsel çalışmalar var. Tam bir karnaval, bir festival havası var" diye konuştu. Bakan Tekin, sohbetin ardından tekrar okul bahçesinde öğrencilerle buluşup, kaşıkla yumurta taşıma yarışmasını izledi. Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf da çektirdi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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