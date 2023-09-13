Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için yapılan yurt başvurularının sonuçlarını açıkladı. Yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza atıldığını belirten Bak, tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaşıldığını söyledi.

Bakan Bak: Tarihimizin en yüksek yurt yerleştirme oranına ulaştık

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlara başvuru oranlarını açıklayarak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen; tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını duyurdu. Başvuruların 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildiğini belirten Bak, "Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde, başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi; gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Yurt kapasitemiz, geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız" dedi. 2023-2024 yılı yurt başvuruları 'ilk yerleştirme' oranını açıklayan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen, tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız" diye konuştu.

'ADIYAMAN, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA YERLEŞTİRME YAPILMADI'

Depremden etkilenen öğrencilerin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bak, "Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'Eğitimin çevrimiçi yapılması' kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, yerleştirme sürecinin her bir aşamasında bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.