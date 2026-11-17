Babaeski'de çiftçilere tarımsal üretim süreçleri Hamidiye Mahallesi'nde anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Hamidiye Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda üreticilere tarımsal üretim süreçleri anlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, çiftçiye tarımsal üretim süreçleri hakkında teknik bilgiler verildi. Üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı