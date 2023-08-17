Atatürk Üniversitesi, ERASMUS+ KA171 Projesi ile 19 Ülke İle İş Birliği Yapacak

Atatürk Üniversitesi, "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+ KA171" projesi kapsamında, 19 ülke ile iş birliği için 136 bin 725 Avro hibe almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi, "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği-ERASMUS+ KA171" projesi kapsamında, 19 ülke ile iş birliği için 136 bin 725 Avro hibe almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği- ERASMUS+ KA171" projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den kalite değerlendirmesini geçen ve fon almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları arasında 19 farklı ülke projesi ile üst sıralarda yerini aldı.

Bütçelendirme bakımından 12 farklı kategoriye sahip KA171 Projesi kapsamında 7 kategoride sunulan 20 ülke projesinin 19'u proje desteği aldı. Dış İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yeni dönemde akademik personel ile öğrenciler; ABD ve Kanada kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri; Asya kategorisinde Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayvan; Batı Balkanlar kategorisinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova; Doğu Ortaklığı kategorisinde Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna; Güney Akdeniz kategorisinde Cezayir, Ürdün, Lübnan ve Fas; Orta Asya kategorisinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan; Rusya kategorisinde Rusya'daki yükseköğretim kurumları ile öğrenim, staj ve personel hareketlilikleri gerçekleştirebilecek.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz, Uluslararası Bir Çekim Merkezi Olma Bağlamında Yüksek Bir Potansiyele Sahip"

2009 yılından bu yana Erasmus+ Programını başarılı bir şekilde yürüten Atatürk Üniversitesinin hem Avrupa dışındaki ülkelerle hem de merkezi projelerle başarılarına yenilerini eklemeye devam ettiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında uluslararasılaşmaya büyük önem verildiğine dikkat çekerek, üniversitenin uluslararası bir çekim merkezi olma bağlamında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, yapılan ikili antlaşmalar ve yürütülen hareketlilik programları ile de her yıl önceki yıllara göre önemli ilerlemeler ve kazanımların elde edildiğini söyledi.

Her yıl yüzlerce öğrencisini ve personelini yurt dışında eğitim ve iş tecrübesi deneyimleri ile tanıştıran Atatürk Üniversitesinin, Erasmus+ Avrupa Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Projesi kapsamında da 180 bin 350 Avro hibe almaya hak kazandığına ve toplamda 317.000 Avro hibe alacağına dikkat çeken Çomaklı, üniversitenin dünyaya açılması noktasında sağladıkları katkılardan dolayı Dış İlişkiler Ofisi başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti. - ERZURUM