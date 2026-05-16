Anadolu Üniversitesi ile Rekabet Kurumu arasında akademik iş birliği protokolü

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ile Rekabet Kurumu arasında akademik ve kurumsal iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir protokol imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Rekabet Kurumu iş birliğiyle düzenlenen 'Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi' kapsamında önemli bir adım atıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki kurum arasında kurumsal iş birliği protokolü imza altına alındı.

Akademik ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor

İmzalanan protokol ile Anadolu Üniversitesi ve Rekabet Kurumu arasındaki akademik ve kurumsal ortaklığın en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. İş birliği doğrultusunda; rekabet hukuku alanında ortak eğitim programları, bilimsel araştırmalar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve çeşitli akademik etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Protokol sayesinde öğrenci ve akademisyenlerin rekabet hukuku alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmesi, sektörel uygulama alanlarına yönelik nitelikli bilgi ve deneyim kazanması amaçlanıyor. Kamu kurumları ile üniversiteler arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı da hedefleyen iş birliğiyle, üniversitenin akademik birikiminin sahaya ve uygulama alanlarına aktarılmasına ciddi bir katkı sunulması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı