Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Afet Bölgesinde Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü İmzalayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulayacaklarını duyurdu. Protokol ile aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi ve öğrencilerin kapasitelerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 20 Temmuz tarihinde Malatya'da imzalayacağı "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü" ile afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulayacak.

İkili iş birliği protokolü ile afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirmelerini sağlamak hedefleniyor.

Söz konusu protokol ile sadece çocuklar için değil aynı zamanda yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetlerin yapılması amaçlanıyor.

Ayrıca depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinlerin Halk Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen hobi kursları, kültürel aktivitelere ve meslek eğitim kurslarına katılımı için her ildeki taleplere göre hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması hedefleniyor.

İkili İş Birliği Protokolü, 20 Temmuz Perşembe günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak. - ANKARA