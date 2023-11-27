ADÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Mimar Sinan Fidanlığı'nı Ziyaret Etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, Mimar Sinan Fidanlığı ve Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret etti. Öğrenciler, fidanlıkta yer alan bitki türleri ve kullanım alanları hakkında bilgi aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri gerçekelştirilen teknik gezide, Mimar Sinan Fidanlığı'nı ve Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret etti.

ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. sınıf öğrencileri; Doç. Dr. Özgür Kamer Aksoy'un yürütücüsü olduğu Bitki Materyali 3 dersi kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Fidanlığı'nı ve Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret etti.

Öğrenciler, fidanlıkta yer alan bitki türleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi aldı. Ziraat Mühendisi Özden Menderes Kaya, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çağlar Turgul ve Şube Müdürü Beyza Evlimoğlu Üner, teknik gezi sırasında öğrencilere; bitki üretim ortamları, üretim yöntemleri ve bakım konularında bilgi verdi. - AYDIN