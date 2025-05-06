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ABD, Harvard'a Federal Fon Vermeyecek

ABD, Harvard'a Federal Fon Vermeyecek
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ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne yeni federal fon sağlanmayacağını açıkladı. Bakan Linda McMahon, Harvard'ın uluslararası öğrencileri kabul ederek ülkenin eğitim sistemine zarar verdiğini öne sürdü.

ABD Eğitim Bakanlığı, Beyaz Saray'ın taleplerini yerine getirene kadar Harvard Üniversitesi'ne yeni federal fon verilmeyeceğini duyurdu.

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi Rektörü'ne gönderdiği mektupla kararı bildirdi. McMahon, Harvard'ın ABD'ye karşı küçümseyici tavırlar sergileyen yabancı öğrencileri kaydederek ülkenin yükseköğretim sistemini alay konusu haline getirdiğini ileri sürdü. Donald Trump yönetimin, federal yasalara uymayı taahhüt ettiği sürece Harvard'a federal fon sağlamaya devam etmeye istekli olduğunu aktaran McMahon, "Harvard her şekilde yasal yükümlülüklerine, etik ve güvene dayalı görevlerine, şeffaflık sorumluluklarına ve her türlü akademik titizliğe uymakta başarısız olmuştur" ifadesini kullandı.

Yetkililer, kararın yalnızca araştırma hibelerini kapsadığını ve öğrencilere yönelik öğrenim yardımlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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