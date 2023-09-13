8. Uluslararası Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi Başladı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi ev sahipliğinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi araştırmacılarının işbirliğinde düzenlenen 8'inci Uluslararası Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi (ICABS-2023) başladı.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesinde düzenlenen açılış törenine, Hasan Priştina Üniversitesi Rektörü Qerim Qerimi, Kongre Başkanı Prof. Dr. Didem Turgut Coşan, Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Müjgan Özdemir Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye ile çeşitli ülkelerden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Rektör Qerimi, burada yaptığı konuşmada, kongrenin, araştırma bulguları ve yenilikçi uygulamalarla ilgili disiplinler arası tartışmalar vadettiğini söyledi.

Genç araştırmacıların bu kongreyi sadece bilgi paylaşımı fırsatı olarak değil, aynı zamanda işbirliği ve ilham vermenin sınırlarını zorlama fırsatı olarak değerlendirmesini tavsiye ettiğini belirten Qerimi, "Türkiye'deki partner üniversitelerden ve Priştine Üniversitemizden araştırmacıların işbirliğini görmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Üniversite her zaman kültürlerin, fikirlerin ve yeniliklerin buluşma noktası olmuştur." dedi.

Prof. Dr. Erdoğan da kongrenin araştırmacılar, akademisyenler ve uygulayıcılar için vazgeçilmez bir platform oluşturduğuna dikkat çekerek "Kongre programını şüphesiz sıkıştırıcı ve zorlayıcı bir gündeme dönüştüren paha biçilmez katkılarından dolayı tüm açılış konuşmacılarımıza ve sunum yapanlarımıza en derin şükranlarımı sunmak isterim." diye konuştu.

2 gün sürecek kongre kapsamında, Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Çekya ve Almanya'dan Genetik, Tıp, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve diğer alanlarda çalışmaları bulunan 50 bilim insanı sunum yapacak.