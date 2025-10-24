2024 Yılında Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı Değişmedi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranının 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyip, yüzde 2 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 1,7 iken, 2024 yılında değişmeyip aynı kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 4,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,3 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2024 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bu sırayı yüzde 3,7 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,6 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP ALANLAR

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,7) oldu. Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 15), işletme mühendisliği (yüzde 10,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,6), matematik mühendisliği (yüzde 9,5) ve biyomühendislik (yüzde 9,4) oldu.

Öğrenim diline göre mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, Fransızca eğitim alan mezunlar yüzde 9,9 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı, İngilizce (yüzde 6,2), Almanca (yüzde 5,9) ve Rusça (yüzde 4,7) takip etti.

MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ÜLKE ABD

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk 5 ülke sırasıyla ABD (yüzde 19,6), Almanya (yüzde 19,4), Birleşik Krallık (yüzde 11,3), Hollanda (yüzde 7) ve Kanada (yüzde 5,2) oldu. ABD'ye göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu. Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip olan lisans programı işletme oldu.