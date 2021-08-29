Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı

Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iller arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası'nda 16 kentten 320 sporcu yarışıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iller arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası'nda 16 kentten 320 sporcu yarışıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı bu yıl Eğirdir'de coşkuyla kutlanıyor. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği İller Arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası karşılaşmaları dün Kaleönü meydanında başladı. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde gerçekleşen müsabakada sporcular madalya ve kupa almak için mücadele etti.

Taekwondo Isparta İl Temsilcisi Emin Büyükkurt, 16 ilden sporcuları davet ettiklerini belirterek, "Toplamda 320 sporcu geldi. Müsabakalarımız yıldızlar ve gençler kategorisinde olacak. İl Müdürlüğümüzün desteğiyle inşallah bu müsabakaları sorunsuz tamamlarız. Bu müsabakada sporcularımıza tecrübe kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Müsabakalar öncesi 2019 Kick Boks şampiyonu Eğirdirli Arif Samet Kılıç, Balkan Şampiyonları Ahmet Aydın ve Yusuf Kısa FreeStyle gösterilerini yaptılar. Daha sonra Zafer Kupasının startı verildi.

30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası heyecanı bu akşamki müsabakalarla sona erecek. - ISPARTA

Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı
Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:33:06. #1.16#

title