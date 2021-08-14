Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı

Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Eğirdir Limanı'nda başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Eğirdir Limanı'nda başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 18'incisi düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği Eğirdir Limanı'nda gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek yarışlara Türkiye'nin farklı yerlerinden yaşları 9 ile 70 arasında değişen yaklaşık 600 sporcu katılıyor. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde dereceye girmek için mücadele veriyor.

Sabah başlayan yarışlarda M1, M2, M3, yıldızlar kategorilerinde yarışmalar yapıldı.M1 VE M2 kategorilerinde 09-12 yaş grubundaki sporcular yüzme ve koşu olarak adlandırılan Aquatlon yaptı. M3 kategorisinde de 13 - 14 yaş grubu sporcular mini triatlon yaparak 400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet ve 2400 metre koşu ile parkuru tamamladı.

Yıldızlar ise 15-17 Yaş grubu 500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3000 metre koşu Süper Sprint şeklinde yarışlara katıldı.

Gençler ise A ve B (16-17 Yaş), Genç-A (18-19 Yaş) 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5000 metre koşu ile sprint yaptı.

Şampiyonlar ödüllendirildi

Yarışmalarda dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile madalyalarını aldı. Paratriatlon ve gençler kategorilerinde devam eden yarışmalar yarın sona erecek. - ISPARTA

Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğirdir'de 18'inci Triatlon yarışları heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:12:16. #1.16#

title