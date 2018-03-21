Eğinlioğlu, Bso Başkan Adaylığını Açıkladı

BALIKESİR Sanayi Odası'nın (BSO) gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde, iş insanı Hasan Ali Eğinlioğlu aday olduğunu açıkladı.

Balıkesir'den 40 ülkeye zincir ihraç eden Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Ali Eğinlioğlu; BSO'nun eski başkanlarından Ahmet Kula, eski yönetim kurulu üyelerinden Yırcalı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sırrı Yırcalı ile çok sayıda iş insanının katıldığı toplantıda, Nisan ayında yapılacak BSO seçimleri için başkan adaylığını açıkladı.

75 yıldır zincir üretimi yapan şirkette 40 yıldır yönetici olan Hasan Ali Eğinlioğlu, BSO'da etkin bir yönetim oluşturmak istediğini söyledi. Yaklaşık 3 aydır Oda seçimleri için görüşmeler yaptığını ifade eden Eğinlioğlu, Balıkesir'i önemli sanayi merkezlerinden biri yapmak istediğini belirtti. Türkiye'nin dünya pazarında kendi markalarını yaratması gerektiğini söyleyen Eğinlioğlu, "Ar-Ge destekleri, tasarım destekleri ve yatırım teşvikleri sanayicimiz için önemlidir. Sanayi Odası bünyesinde fizibilite ve yatırım danışma bölümü oluşturarak üyelerimize bireysel temaslarla küçük ve orta ölçekli ilimiz sanayicilerinin de devlet desteklerinden maksimum faydalanarak, Balıkesir'i katma değerli ve yenilikçi ürünler üreten, cari açığa pozitif katkı veren önemli sanayi noktalarından biri haline getirmek öncelikli hedefimiz. Bulunduğu konum itibarıyla cazibe merkezi haline gelecek Balıkesir'e yan sanayi oluşturarak, tabandan tavana hemen her kesime fayda sağlayacak yeni yatırımlar çekmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Geçen hafta, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi Selçuk Savaş, dernek yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda BSO yönetimine aday olduğunu açıklamıştı. BSO'da aday sayısı ikiye yükselirken, mevcut başkan İsmail Uğur ise yeniden aday olup olmayacağı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

- Balıkesir