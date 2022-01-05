Egeyurt, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Sektörel Bakış, Logitrans 2021 Fuarı'nda Egeyurt firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir, sektör ve firma hakkında bilgiler vererek, merak edilenleri anlattı.

Egeyurt'un çalışma ağında yaklaşık 450 adet kendi araçları, 7500 civarı da sözleşmeli araç bulunduğunun altını çizen Volkan Özdemir, halihazırda Türkiye'nin yedi bölgesinde aktif bir şekilde hizmet veren markalarıyla araç tedariğine yönelik çalışmalar yapmakta olduklarını söyledi.

PANDEMİNİN ETKİLERİ HİSSEDİLİYOR

Pandeminin etkilerinin taşımacılık sektöründe de kendini gösterdiğini dile getiren Özdemir, taşımacılık ekosisteminin zor günlerden geçtiğini de ayrıca belirtti.

HEDEF SÜRÜCÜLERİN MEMNUNİYETİ

Öncelikli hedeflerinin kamyon ve tır esnafının memnuniyeti olduğunu söyleyen Egeyurt Yönetim Kurulu Başkanı, işleyişin devamındaki tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu ifade etti. Ayrıca Özdemir, şirketin evrak takibi, resmi kurum ilişkileri, tahsilatlar, yük bulma ve fatura ödemeleri gibi süreçlerle birebir ilgilenmekte ve bu sayede hem sürücü hem de yükveren için yoğun olan bu süreçte iş yükünü azaltıp detaylarla bizzat meşgul olmakta olduğunu söyledi. Öte yandan şirket, yükverenlerle sürücülerin buluştuğu bu platform aracılığıyla 81 ilden araç temini, aynı şekilde karşı taraf için de 81 ilden yük temini imkanı sağlıyor.

81 İLDE ARAÇ AĞIYLA GENİŞ ÇAPLI HİZMET

Volkan Özdemir, "Herhangi bir ilde araçların yetmemesi durumunda ne gibi aksiyonlar alınıyor?" sorusuna "81 ildeki araç ağıyla geniş çaplı hizmet veren Büyük Sis, ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda çevre illerdeki araçları sürece dahil ederek kusursuz hizmet anlayışından ödün vermiyor. Paydaşları, referans araştırmaları yapılmış ve yeterlilik belgeleri olan kişilerdir. Egeyurt markası, operasyonların her sürecine birebir dahil olup bu konuda geliştirdiği çeşitli ekipman ve uygulamalarla güvenlik ve kolaylık da sağlamaktadır. Sunmuş olduğu canlı konum özelliği, tek merkezden temassız evrak takibi, vadeli ödeme seçeneği ve indirimli akaryakıt desteği gibi çeşitli avantajlar da bulunmaktadır." ifadeleriyle yanıt verdi.

YILLIK 15 MİLYON BİN LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU

Yüksüz mesafeyi ortadan kaldıran firma, bu sayede yıllık 15 milyon 900 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Bu atılım, sürücüler için tek seferde 255 tl kazanç; doğa içinse daha az karbon salınımı anlamına geliyor.

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