Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek
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Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek

06.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:37
Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek

Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili olarak önemli bir detaya ulaşıldı. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, Kartal'dan başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olması sonrasında hücum hattını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la güçlendiren siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunun ardından başladığı ikinci döneminde etkili bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, özellikle son 3 haftada coştu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, takımını tekrar şampiyonluk yarışına taşıdı. Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşması bulunan başarılı futbolcuyla ilgili bilinmeyen bir gerçeğe ulaşıldı.

İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Portekiz ekibi Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek.

Beşiktaş ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, Kara Kartal'dan başka bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.

(Fanatik)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:36:54. #1.15#
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