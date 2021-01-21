Egeliler potada Süper Lig yarışında
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Egeliler potada Süper Lig yarışında

21.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:40
Egeliler potada Süper Lig yarışında

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanırken Ege ekipleri Süper Lig yarışında zirvede yer alıyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanırken Ege ekipleri Süper Lig yarışında zirvede yer alıyor. Bu sezon yeniden yapılanmaya giden Akhisar Belediye Basketbol, devrenin son haftasında İstanbul Basket'e evinde yenilmesine rağmen 15 maçta 11 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Sezonun sürpriz ekibi Bornova Belediyespor, üst üste 3 galibiyetin ardından dün daha önce takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Büyükşehir Hastanesi Konyaspor maçını kaybederek zirveye ortak olma fırsatını tepti. İzmir temsilcisi, ilk yarıyı 10 galibiyetle rakibinin ardından ikinci sırada tamamladı.

Ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 15 haftada 9 galibiyetle Play-Off hattında 5'inci, Manisa Büyükşehir Belediyespor 8 galibiyetle 8'inci sırada yer alıyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk yarı sonunda 7 galibiyetle Play-Off hattını yakalama mücadelesi veriyor. Sezon sonunda ligi zirvede bitiren takım adını direkt ING Basketbol Süper Ligi'ne yazdırırken takipçi 8 ekip de şansını Play-Off'ta deneyecek. Geçen sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında durdurulan ligden o dönem zirvede yer alan Ege ekipleri Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Süper Lig'e yükselmişti. Ligde ikinci yarı 29 Ocak'ta başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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