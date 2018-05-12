Egeli Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarından 2022 Yılı İçin 1 Milyar Dolar İhracat...

Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yer alan ve 2023 yılı için 6 milyar dolar ihracat hedefi olan Mobilya sektörü, Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) Projesi ile hedef pazarlara ulaşmayı hedefliyor.

26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen genel kurulda seçilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek hem görev dağılımını yaptı hem de 2018-2022 dönemi için yürüteceği projeleri masaya yatırdı.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı başkanlığında, Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan toplantıda Nurettin Tarakçıoğlu ve Ali Fuat Gürle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Celil Önder Türer ise Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine oybirliği ile seçildi.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinde; Ferit Kora, Levent Dolmen, Kazım İlter Gürel, Latif Özbek, Cengiz Erol, Mehmet Sabri Baltaş ve Metin Güreler Yönetim Kurulu Üyesi, Özge Ertuğrul Parlas, Sedef Sedef ve İmran Yük Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Mobilya sektörüne yönelik projelere hız verilecek

Ege Bölgesinde mobilya sektörünün son yıllarda büyük bir dinamizm kazandığı bilgisini veren Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2018-2022 döneminde bu dinamizmi destekler projeler yürüteceklerini kaydetti.

Mobilya sektöründe öncelikle hedef pazarlar belirleyeceklerini anlatan Yağcı, "Mobilya ihracatçılarımızın katılımıyla yürütülecek UR-GE projesi kapsamında hem üyelerimize eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacak hem de yurtdışı pazarlarda tanıtımları gerçekleştirilerek ihracatın artırılması için faaliyetler gerçekleştirilerek, geçmiş dönemde çalışmalarına başlanan Design İzmir projesinde yer alan üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımlarına da devam edilecek. İzmir mobilyasının tasarım odaklı olarak gelişimi ile ilgili yeni projeler ve faaliyetler yapacağız" diye konuştu.

"2022 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

Geleneksel ihraç ürünleri odun dışı orman ürünleri ve kağıt sektöründe ihracatçıların sorunlarının çözümü ve ihracatın arttırılması için müstahsilin eğitilerek kalite standartlarının arttırılması için gerekli girişim ve tanıtımları yapacaklarını ifade eden Yağcı, yürütecekleri bu çalışmalar sonrasında Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin şu anda yıllık 585 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını görev süreleri sonunda 1 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. - İZMİR