Egeli İhracatçılardan Tim Başkanı Büyükekşi'ye Teşekkür

Haziran ayında yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda görevini bırakacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu 10 yıl boyunca Türk ihracatına yaptığı hizmetler anısına teşekkür plaketi verdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışması Final Defilesi için İzmir'e gelen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi, Ege İhracatçı Birlikleri'nde ağırlayan EİB Başkanlar Kurulu, TİM Başkanı'na hediye sundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 10 yıl süren TİM Başkanlığı dışında, uzun yıllar TİM Başkan Vekilliği, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere çok sayıda kurumda çeyrek asra yakın Türk ihracatına eşsiz ve unutulmaz hizmetleri olduğunu kaydetti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Türk ihracatçısının katma değerli ürün ihracatı yapması için Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, Ar-Ge Proje Pazarları, Tasarım Haftası, Marka Konferansı başta olmak üzere birçok önemli etkinliği Türk ihracat dünyasına kazandırdığına işaret eden Ünlütürk, "TİM Başkanımız her ihtiyaç duyduğumuzda ulaşabildiğimiz derdimizi anlattığımız, sorunlarımızın çözümü için çaba içinde olan bir çalışma dönemi geçirdi. Uzlaşmacı kişiliği ile Hükümet nezdinde ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin her önemli etkinliğinde yanımızda oldu. Sayın Büyükekşi'yi Fahri Egeli olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Görev süremde her zaman İzmir'in desteğini gördüm"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanlığı döneminde Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları ile çok uyumlu çalıştıklarını kaydetti. Büyükekşi, "8 yıl başkanlık için yeterli bir süre. İzmir bu düzenlemede bize destek oldu. Bu görevlerin en güzel yanı yeni dostluklar kazanıyorsunuz. Bu görev sayesinde İzmir'de çok sayıda dostum oldu" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür plaketi verilen toplantıya, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Koordinatör Başkan Yardımcıları Emre Kızılgüneşler ve Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Şahin, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Terci ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Gürcan Şen katıldı. - İZMİR