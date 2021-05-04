Egeli ihracatçılar, aylık bazda ihracat rekoru kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, geçen ay 1 milyar 373 milyon 510 bin dolarlık ihracatla, kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek aylık dış satım rakamına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, geçen ay 1 milyar 373 milyon 510 bin dolarlık ihracatla, kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek aylık dış satım rakamına ulaştı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında birlik bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 10'u ihracatını artırdı.

Birlik, nisan ayında ihracatını, geçen yıl nisan ayına göre yüzde 68 artırarak 1 milyar 373 milyon 510 bin dolara çıkardı. Bu rakam, EİB'nin bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

EİB'ye üye ihracatçılar, daha önce aylık bazda en yüksek rakama 2019 Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarla ulaşmışlardı.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, birliğin ihracatı yüzde 20'lik artışla 4 milyar 882 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı yüzde 6'lık artışla 13 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

"2021'in ihracatta rekorlar yılı olması için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçılar olarak Türkiye'ye bayram mutluluğunu erken yaşattıklarını ifade etti.

Bu yıl için 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında ham madde temininde zorluklar yaşıyoruz. Konteyner ve navlun fiyatlarındaki rekor artışlar var. Tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir performans ortaya koyan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. 15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, 2021 yılının ihracatta rekorlar yılı olması için çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz