Ege Endüstri ve Ticaret'ten İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
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Ege Endüstri ve Ticaret'ten İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

30.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:54
Ege Endüstri ve Ticaret'ten İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Ege Endüstri ve Ticaret AŞ, bugün İzmir'de yaşanan depremde şirketin Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini, üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Ege Endüstri ve Ticaret AŞ, bugün İzmir'de yaşanan depremde şirketin Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini, üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Ege Endüstri ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan depremde Pınarbaşı ve serbest bölgede yer alan üretim tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiş, hasar oluşmamıştır. Üretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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