Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu - toplu ulaşım İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü. (1)

Kaynak: AA