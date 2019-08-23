Ege'de "üniversite sanayi iş birliği"ne mali destek

23.08.2019 11:20

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen projelere yüzde 75'e varan oranda mali destek verme kararı aldıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, İzmir ve bölge sanayisinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir proje destek türü geliştirdiklerini belirtti.

"Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeleri" başlıklı destekle sanayi ile üniversitenin iş birliğini hızlandırmak istediklerini kaydeden Budak, şu bilgileri verdi:

"EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında sanayicilerin Egeli akademisyenlerle iş birliğinde geliştirecekleri projelere üniversitenin öz kaynaklarından yüzde 75'e varan oranda destek sağlanacak.

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarından ayrılacak fonla desteklenecek projelerin yerli ve milli hedefler doğrultusunda geliştirilmesine önem veriyoruz. Sanayicilerle ortak yürütülen ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşen projelerin sayısının artmasını istiyoruz. BAP uygulama esasları doğrultusunda proje partneri olan sanayi kuruluşunun cihaz, sarf ve analiz giderlerinin maksimum yüzde 75'i desteklenecek."

Kaynak: AA