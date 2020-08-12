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Ege'de pamuk hasadı başladı

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Ege'de pamuk hasadı başladı
12.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:02

Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Tuzburgazı Mahallesi üreticilerinden Erol Körpe, 1 dekarlık arazisinde yetiştirdiği pamuğu hasat ederek çırçır işletmesine sattı.

İlk hasada katılan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, ülke genelinde pamuk ekim alanlarının daraldığını ancak Söke'de geçen yıla yakın bir alanda pamuk ekiminin yapıldığını söyledi.

Bu yıl "ballı basra" ve "kırmızı örümcek" zararlılarıyla mücadele edildiğini, bunun üreticiye ek masraflar getirdiğini vurgulayan Tanyeri, "Bu hastalıklar nedeniyle verimde ve rekoltede de kayıp yaşanacağı görülüyor. Ziraat mühendisleri sürekli arazideler. Kaybı en aza indirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Üretici Erol Körpe ise ilk hasadı geçen yıl da kendisinin yaptığını, yeni sezonun tüm üreticilere hayırlar getirmesini dileğini söyledi.

Kaynak: AA

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