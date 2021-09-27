Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi! - Haberler
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Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

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Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan biligilere göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü meydana gelen deprem kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu? Ege'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü nedir? Girit Adası'nda deprem mi oldu? Girit Adası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 23 Eylül 2021 Salı günü deprem oldu. Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? Ege'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgilere göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü meydana gelen deprem kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu? Ege'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü nedir? Girit Adası'nda deprem mi oldu? Girit Adası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu?İşte detaylar haberimizde...

Kandilli Rasathanesine göre Ege'de, saat 09:17'de en büyüğü 5.8 olan deprem meydana gelmiştir. En son deprem ise 10.59'da 1.8 büyüklüğündedir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Ege'de saat 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

SON DAKİKA: AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.

Ege'de deprem mi oldu 27 Eylül 2021? Kandilli ve AFAD deprem listesi!

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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