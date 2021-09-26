Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Haberler | Yerel

- Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı Tesiste engelli ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz hizmet verilecek Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Şehzadeler Binicilik Spor Kulübü tarafından yapılan Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi törenle açıldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - - Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

Tesiste engelli ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz hizmet verilecek

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Şehzadeler Binicilik Spor Kulübü tarafından yapılan Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi törenle açıldı. Yaklaşık 30 dönümlük bir arazide kurulan tesiste, engelli bireyler ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri de ücretsiz hizmet alabilecek.

Tesisin açılış törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile davetliler katıldı. Binicilik tutkunlarının merakla beklediği tesiste; atlı ok atma, cirit ve engel atlama branşlarında 6 eğitmen 45 at ile hizmet verecek. Ayrıca engelli bireyler ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri de tesisten ücretsiz olarak faydalanabilecek. Tesisi protokol üyelerine gezdiren ve tesis hakkında bilgiler veren Manisa Şehzadeler Binicilik Spor Kulüp Başkanı Serdar Kabaş, Ege Bölgesi'nin en büyük kulüp tesisinin açmış olmanın gururunu yönetim olarak yaşadıklarını söyledi. Kabaş, "Tesisimizde binicilik ile ile ilgili tüm eğitimleri vereceğiz. Engellilere ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet veriyor, onların atla olan iletişimlerini arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Manisa'ya böyle bir tesis kazandırdığımız için yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. Tüm Manisa hatta Ege bölgesindeki binicilik sporlarına gönül veren herkesi tesisimize bekliyoruz. Tesisimizde amatör ve profesyonel binicilik, atlı ok atma, cirit ve engel atlama gibi birçok dalda konusunda uzman eğitimci kadrosuyla hizmet verilecek" dedi

Kulüp olarak ülke genelinde Manisa'nın ve kulübün adını duyuracak binicilik ve atlı okçuluk takım kurmayı planladıklarını kaydeden Kabaş, "Çeşitli safari organizasyonları yapıyoruz, ayrıca pansiyon hizmeti de veriyoruz. Yani atı olan kişi tesisimizden istediği gibi hizmet alabiliyor. Şu anda tesisimizde 6 eğitmen, 20 padok ve 45 atımız ile hizmet veriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bundan sonra daha güzel faaliyetlere imza atmak istiyoruz." dedi.

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı

Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı
İhlas Haber Ajansı / Turgay Duyar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Gülben Ergen Şevval Şahin
Spor Bülent Uygun Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ege Bölgesi'nin en büyük at binicilik tesisi Manisa'da açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:26:32. #1.17#