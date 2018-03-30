Ege Bölgesi'nden Demir İhracatı Zirvede

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği 257 milyon 833 bin dolarlık ihracatla bölgedeki sektörler arasında ilk sırayı aldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ocak ve şubat aylarında toplam 156 milyon 358 bin dolar ihracat gerçekleştiren Ege demir-çelik sektörü, bu yılın aynı döneminde ihracatını yaklaşık yüzde 65 artırarak 257 milyon 833 bin dolara yükseltti.

Egeli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları da bu yılın iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 220 milyon 17 bin dolarlık ihracat yaptı.

EİB'ye dahil birlikler arasında en fazla ihracat yaparken 3 yıl önce zirveyi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğine bırakan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, iki aylık ihracat performansıyla liderliğini geri almayı başardı.

"Çin'deki canlanma ihracatımızı artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin, dünya demir-çelik sektörüne yön veren Çin'in 2015 yılından sonra eski teknolojiyle çalışan üretim tesislerinin kapasitesini çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle azalttığını, bunun Türkiye'nin Uzakdoğu'ya olan ihracatına olumlu yansıdığını kaydetti.

Bu yıl Türkiye'nin ihracatında lider sektör olmak için dünya genelinde ihracatı artırmaya çalışacaklarını dile getiren Şahin, "2018 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar ihracat rakamını geride bırakmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.