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Michael Jordan, Muhammed Ali, Spor

Efsane Sporcular Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da

Dünyada yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına toplayan TRT Spor, bu hafta sonu efsanevi sporculardan Michael Jordan ile Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı iki ayrı belgeseli yayınlayacak.

10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:47
Efsane Sporcular Muhammed Ali ve Michael Jordan bu hafta sonu TRT Spor'da

Dünyada yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri ekran başına toplayan TRT Spor, bu hafta sonu efsanevi sporculardan Michael Jordan ile Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı iki ayrı belgeseli yayınlayacak.

TRT'nin "Ev Hayat Dolu" sloganıyla hayata geçirilen yayın akışında, sporseverlere dünyaya nam salmış sporcuların belgesellerinden, unutulmaz maçlar sunulacak. 

"Air Jordan"ın kariyerindeki bilinmeyenler bu belgeselde: Rides The BusDünyanın en ünlü sporcularından biri olan Michael Jordan'ın kariyerindeki bilinmeyenler, merak edilenler ve çok daha fazlasının anlatıldığı "Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli ile sporseverler Jordan'ı biraz daha yakından tanıyacak. 2010 yapımı belgeselde babasının öldürülmesiyle sarsılan Jordan'ın kariyerinin zirvesindeyken profesyonel basketbolu bırakıp beyzbola başlamasının nedenleri keşfedilecek. "Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli 11 Nisan Cumartesi saat 12.00'de TRT Spor'da."En Büyük"ün unvan karşılaşması: Muhammed Ali ve Larry74 yaşında hayata gözlerini yuman efsane boksör Muhammed Ali'nin 2 Ekim 1980'de Larry Holmes ile yaptığı unvan maçının hikayesini TRT Spor ekrana taşıyor. 2009 yapımı belgeselde boksörü bıraktıktan iki yıl sonra Larry Holmes'un karşısına dünya şampiyonluğu unvanını dördüncü kez kazanmak için çıkan Ali'nin kariyeri ele alınıyor. Spor hayatı dışında da kendini milyonlara sevdiren Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 

"Muhammed Ali ve Larry" belgeseli 12 Nisan Pazar saat 12.00'de TRT Spor'da.


Kaynak: DHA

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