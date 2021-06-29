Efsane grubu galibiyetle tamamladı
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Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Efsane grubu galibiyetle tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grubu ilk sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek finalinde bir diğer Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çınar Belediyespor'u deplasmanda Oğulcan Aktaş'ın golüyle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı takım, grup aşamasını 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla lider tamamladı. - DİYARBAKIR

Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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