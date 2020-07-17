Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor Porto'da futbol direktörlüğü görevini yürüten eski kaleci Iker Casillas, efsanesi olduğu Real Madrid'e yönetici olarak dönmeye hazırlanıyor.

Porto'da futbol direktörlüğü görevini yürüten Iker Casillas'ın Portekiz ekibinden ayrılıp efsanesi olduğu Real Madrid'e yönetici olarak döneceği iddia edildi. 2015-19 yılları arasında Porto kalesini koruduktan sonra sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakıp futbol direktörlüğüne soyunan Iker Casillas evine dönüyor. Marca'nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak. Casillas'ın kulüp başkanı Florentino Perez'in danışmanlığını yapacağı öne sürüldü. 16 YIL REAL'İN KALESİNİ KORUDU Esfane kaleci 1999 yılında A takıma yükseldiği Real Madrid'de 2015 yılına kadar 16 yıl görev yaptı ve eflatun beyazlılarla 5 La Liga şampiyonluğu ile 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etti.