'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
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'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu

27.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:03

'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu AVM önlerinde oluşan indirim kuyruklarında korona virüs önlemleri unutuldu İstanbul'da 'Efsane Cuma' kampanyası nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu

AVM önlerinde oluşan indirim kuyruklarında korona virüs önlemleri unutuldu

İSTANBUL - İstanbul'da 'Efsane Cuma' kampanyası nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Korona virüs önlemlerini unutan vatandaşların sosyal mesafeyi dikkate almadan sırada durdukları görüldü.

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Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de Efsane Cuma olarak anılan günde yapılan indirimler yoğun ilgiye neden oldu. Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinden AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM'lerin açılmasını bekledi. Soğuk havada AVM'lerin açılmasını bekleyen vatandaşların, indirim heyecanıyla zaman zaman sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Bayrampaşa'da bir AVM önünde oluşan kuyrukta zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kameralara yansırken Zeytinburnu'ndaki bir AVM de ise bekleyen vatandaşların ise mesafeli şekilde sırada durmaya çalıştıkları görüldü.

AVM'lerin açılmasıyla beraber bekleyen müşteriler alışveriş indiriminde yararlanmak için içeri girdi.

'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
'Efsane Cuma' indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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