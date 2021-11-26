SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Efes Selçuklu kadınlar ve erkekler "Eşim Değil Eşitimsin" yürüyüşünde bir araya geldi.

Kent sokaklarında sloganlar, şarkılar ve ıslıklarla süren yürüyüş İstasyon Meydanı'nda son buldu. Esnaf ve vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ

İstasyon Meydanı'nda Efes Selçuk Kadın Platformu adına Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu bir konuşma yaptı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak rastlanan evrensel bir sorun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Gündoğdu. "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını, eğitimini, istihdamını, sağlığını, güvenliğini ve erişim haklarını güvence altına alınmadan şiddetten uzak bir hayat mümkün değildir. Bu haklara ulaşamamızın bir sistem sorunu olduğunu görerek ve temelinde bir eşitsizlik sorunu yarattığını bilerek bizi mahkûm etmek istedikleri o asgari yaşama hapsolmayacağız. Bizler sadece nefes almak değil yaşamak istiyoruz. Güvende olmak istiyoruz. En temel insan haklarımızı istiyoruz. Şiddete karşı tüm önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yaşam hakkımız için mücadeleden vazgeçmiyoruz. Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacağız, karanlık zihniyetlere karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kadınların katledildiği, şiddet gördüğü, ötekileştirildiği bir düzene alışmayacağız. Ve biz kadınlar asla yalnız yürümeyeceğiz" dedi.

ÇİLEM'İN SAVUNMASI DUYGULANDIRDI

Suna Gündoğdu'nun konuşmasının ardından Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncularından Gizem Çakal Çetin, 2015 yılında kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkûm edilen Çilem Doğan'ın mahkemedeki savunmasını okudu. Selçuk Efes Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Zeybek Ekibi'nin şiddete ve mağduriyete karşı zeybek gösterisi ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü sebebiyle düzenlenen yürüyüş programı sona erdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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