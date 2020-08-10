Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu 2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürleri çekildi.

2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürleri çekildi. Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacak.Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül – 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle;Haliliye Belediyespor-AltekmaFenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun BelediyesporArkasspor-GalatasarayTokat Belediye Plevne-Arhavi VoleybolHalkbank-Afyon Belediye Yüntaşİstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyesporİnegöl Belediyespor-Ziraat BankasıSpor Toto-SolhansporSultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın maçları şöyle;Türk Hava Yolları-Sarıyer BelediyesporFenerbahçe Opet-BeşiktaşAydın Büyükşehir Belediyespor-GalatasarayEczacıbaşı VitrA-Sistem9 YeşilyurtKarayolları-VakıfBankNilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisasÇan Gençlik Kalespor-İlbank Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacak.Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül – 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle;Haliliye Belediyespor-AltekmaFenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun BelediyesporArkasspor-GalatasarayTokat Belediye Plevne-Arhavi VoleybolHalkbank-Afyon Belediye Yüntaşİstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyesporİnegöl Belediyespor-Ziraat BankasıSpor Toto-SolhansporSultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın maçları şöyle;Türk Hava Yolları-Sarıyer BelediyesporFenerbahçe Opet-BeşiktaşAydın Büyükşehir Belediyespor-GalatasarayEczacıbaşı VitrA-Sistem9 YeşilyurtKarayolları-VakıfBankNilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisasÇan Gençlik Kalespor-İlbank PTT-Kuzeyboru

Kaynak: DHA