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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Ziraat Bankkart: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Ziraat Bankkart: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Axa Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Axa Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Celalettın Fedakar, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L), Onur Çukur

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Muhammet Ertuğrul, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, Murat Tokgöz(L), Arslan Ekşi, Alp İzzet Akkuş, Bennie Tuinstra, Ahmet Samet Baltacı, Faik Samet Güneş, Durruthy Oreol Camejo, Berkay Bayraktar(L), Aykut Gedik,

Setler: 23-25, 21-25, 16-25

Süre: 90 dakika (34, 31, 25) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Ziraat Bankkart: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Ziraat Bankkart: 3

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 Ziraat Bankkart: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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