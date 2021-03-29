Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
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Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL

Edremit Belediyesi Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

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Edremit Belediyesi Genel-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre Edremit Belediyesi'nde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 3 bin 800 TL olarak belirlendi.

Edremit Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında, Edremit Belediye Meclis Salonu'nda imzalanan toplu iş sözleşmesi, Edremit Personel A.Ş bünyesinde çalışan 730 ve 173 kadrolu işçiyi kapsıyor.

Disk Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a emeğe verdiği değer için teşekkür etti.

Çalışkan yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız zorlu pandemi koşullarında işçi arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Sadece toplu sözleşmelerde değil, her zaman iş, emek ve demokrasi mücadelesine devam ediyoruz. Hayatın her alanında işçi arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Emeği geçen belediye başkanımıza, belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmesi ilçemize, belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yaptığı açıklamada: "Bu koşullar sizler için yeterli değil ama ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu pandemi döneminde imkanlarımızı zorladık. Disk Genel-İş İl Başkanımız Hüseyin Ovalı ile birlikte mutlu sona ulaştık. Bu süreçte emeği geçen başta Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürümüz Tamer Acar'a, Hukuk İşleri Müdürümüz Sait Tekin'e ve Mali Hizmetler Müdürümüz Tayfun Ekinci olmak üzere, mücadele eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinde belediyenin ve virüs riskine rağmen canla başla çalışan belediye personelinin payının çok büyük olduğunu ifade eden Arslan, "Belediyedeki personel pandemiden en çok etkilenen kesim oldu. Çünkü pandemi sürecini Türkiye'de belediyeler götürdü. Pandemide her türlü iş belediyeler ve belediyelerimizde çalışan personelimizle oldu. Bu zorlu süreçte halkımıza dokunmak adına yaptığınız tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bunların karşılığını vatandaş memnuniyeti olarak bizlere geri dönüyor. Disk Genel-İş'i sorumlu davranışlarından dolayı kutluyorum. Bu mücadele işçi ve işçinin emeği içindi. Bu anlamda demokratik bir mücadele yürüttüler ve herkes için olumlu bir sonuca ulaştılar. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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