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Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti

Edirne'li fırıncı, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor simit" üretti. Kara, bu simitlerden tadarak; miskin kullanıldığı unlu mamüllerin özellikle diyabete ve hipertansiyona iyi geldiğini söyledi.

15.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:56

Prof. Dr. İhsan Kara'nın geliştirdiği mor miski kullanan Edirneli bir fırıncı, mor simit üretti. Kara, bizzat fırına giderek simitlerin tadına baktı. Diyabetten hipertansiyona kadar birçok faydası bulunan simitler, eğer talep olursa üretilmeye devam edecek.

DİYABETE VE TANSİYONA İYİ GELİYOR

Edirne'de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor simit" üretti. Fırıncı Çin'in iş yerini ziyaret eden ve pişirdiği mor simitlerden tadan İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamüllerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.

Edirneli fırıncının ürettiği 'mor simit' her derde deva
Prof. Dr. İhsan Kara

BİRÇOK YARARI BULUNUYOR

"Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini pigmentleri kullanılarak elde edilen antioksidan özelliği yüksek bir biyobileşen olduğunu anlatan Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Uzun süre kullanıldığında hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor." ifadelerini kullandı. Kara, mor simit üretilmesinin, birçok yararı bulunan bu bileşenin daha çok kişiye ulaşması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Edirneli fırıncının ürettiği 'mor simit' her derde deva

TALEP GELİRSE DEVAM EDECEK

Mor simidin günlük atıştırmaya çok uygun olduğunu ve "mor misk" bileşeninden yapılan ürünlerin yaygınlaşmasının sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayan Kara, vatandaşlara bu simitten ikram etti. Fırıncı Çin ise Edirne'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, talebe göre mor simit üretimini artırmayı planladıklarını kaydetti.

Edirneli fırıncının ürettiği 'mor simit' her derde deva
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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