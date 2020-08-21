EDİRNE Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyor
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EDİRNE Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyor

Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyorEDİRNE'de 4 yıl önce hurdacıdan aldığı 1990 model otomobilini sıfırdan toplayarak modifiye eden ve katıldığı yarışmalarda birincilik alan Onurcan Aksoy, aracı Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı.

21.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:22

Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyor

EDİRNE'de 4 yıl önce hurdacıdan aldığı 1990 model otomobilini sıfırdan toplayarak modifiye eden ve katıldığı yarışmalarda birincilik alan Onurcan Aksoy, aracı Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken duygu dolu anlar yaşadı.

Onurcan Aksoy, 4 yıl önce kaporta dükkanının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi'nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü. 700 lira vererek boş halde aldığı otomobile yaklaşık 15 bin lira masraf eden Aksoy, tüm parçalarını toplayarak yürür hale getirdi. Daha sonra otomobilini modifiye eden Aksoy, Trakya bölgesine katıldığı otomobil güzellik yarışmalarında dereceler elde etti. Aksoy son olarak, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı 'Karadayı' ismini verdiği otomobilinin Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı. Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken, gözyaşlarını tutmakta zorluk yaşadı.

'JANTLARINA KADAR KENDİMİZ YAPTIK'

Otomobili sadece 700 lira aldıklarını ifade eden ve zamanla her parçasını kendilerinin topladıklarını kaydeden Aksoy, "Biz tamir işi yaptığımız için başka bir arabaya parça arama maksatlı bu arabadan parça sormuştuk. O parçayı bize 500 lira gibi bir rakam söylediler. Biz de arabanın fiyatını sorduk, ona da 700 lira dediler. Sadece kasa olarak arabayı aldık. Arabanın toplama maliyeti 15 bin lirayı buldu. Daha sonra bu işi modifiyeye dökmeye karar verdik. Arabaya modifiye uyguladık. Sonra yarışmalara soktuk. Trakya ve Türkiye genelinde birçok yarışmada dereceler elde ettik. Bu şekilde artık bilinen bir araç oldu. İnsanlara neler yapabileceğimizi gösterdik. Jantlarına kadar kendimiz yaptık" dedi.

'BU ARABA SAYESİNDE GÜZEL İNSANLAR TANIDIK'

Otomobili aldıklarında içinde motor, kablo, cam veya çerçeve olmadığını söyleyen Aksoy, "Arabayı aldığımızda hiçbir motor, kablo, camı, çerçevesi yoktu. Hepsini kendimiz tedarik ettik. Elimizden geldiğince güzel bir arabaya yapmaya çalıştık. İnsanlar bizi sevdi. Bu araba sayesinde güzel insanlar tanıdık. Arabayı gördüklerinde artık bu benim araba olduğumu biliyorlardı" diye konuştu.

'TRAKYA ÇEVRESİNE SATMAK İSTEMEDİM, HER GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLECEKTİM'

Otomobili, her gördüğünde üzüleceği için Trakya çevresine satmak istemediğini bu nedenle Almanya'dan gelen Seleci'ye sattığını belirten Aksoy, "Arabayı alan arkadaşım bize Almanya'dan onarım için bir araba getirmişti ve geri dönerken bir araba götürmek istediğini söyledi. Yaklaşık 30 bin lira bütçesi olduğunu söyledi. Ben de ona boş bir arabaya bu fiyatı vereceğine kendi arabamı verebileceğimi söyledim. Zaten daha önce beni sosyal medya hesaplarından takip ediyordu. Açıkçası Trakya çevresine vermek istemiyordum arabayı, çünkü her gördüğümde üzülecektim. O da arabayı Almanya'ya götürünce yarışmalara katılacak. Benim kadar olmasa da onun da gözü gibi bakacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YERİ GELDİ, YAPAMADIĞIM İÇİN OTURDUM AĞLADIM'

Aracından ayrılacak olmanın kendisini çok üzdüğünü belirten Aksoy, "Yaklaşık 4 yıldan beri bende. Sabahlara kadar arabayla uğraştım. Yeri geldi yapamadığım bir şey oldu oturdum ağladım. Yeri geldi uykusuz kalıp uğraştığımız anlar oldu. Bir gençlik harcadık arabayla. Buraya kadarmış. Alan arkadaş hayrını görsün" şeklinde konuştu.

'ORADA BİR TÜRK ARABASINI GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Otomobili satın alan İlkay Seleci ise, Almanya'nın Frankfurt şehrine götüreceğini ve burada yarışmalara katılacağını dile getirdi. Seleci, "Almanya'da bu arabalar çok seviliyor. Maalesef çok problemler çıktığı için de fazla araba yok orada bunun gibi. Yarışmalara katılacağım şimdi bu arabayla Almanya'da, araba buluşmalarına gideceğim. En önemlisi orada Türk plakasıyla gezmek istiyorum, Alman plakasına çevirmek istemiyorum arabayı. Bir Türk arabasını orada göstermek istiyorum" dedi.

EDİRNE Modifiye edilen otomobili aldı, Almanya'ya götürüyor

Kaynak: DHA

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