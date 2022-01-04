Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2)

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan sis, akşam etkisini daha da artırdı. Akşam saatlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Sabah da sisin etkisi devam etti. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı.

Osmanlı mirası eserlerin çokça yer aldığı kentte kültürel varlıklar da sisle kaplandı. Sise bürünen Selimiye Cami, Tunca ve Meriç köprüleri güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin aralıklarla gün boyu devam edeceği belirtildi.

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2)

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2)

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2)

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor (2)

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title