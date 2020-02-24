Edinson Cavani'nin PSG Formasıyla Attığı 200. Gol
Ligue 1'de dün oynanan maçta PSG Parc des Princes'ta Bordeaux ile karşılaştı. Maçı 4-3 kazanan PSG'de Cavani takımı adına 200. golünü attı. Maçın 25. dakikasında Di Maria'nın açtığı nefis ortada kale önünde topla buluşan Cavani şık bir kafa vuruşu maçtaki ilk golü kaydetti.
24.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:21
Ligue 1'de dün oynanan maçta PSG Parc des Princes'ta Bordeaux ile karşılaştı. Maçı 4-3 kazanan PSG'de Cavani takımı adına 200. golünü attı. Maçın 25. dakikasında Di Maria'nın açtığı nefis ortada kale önünde topla buluşan Cavani şık bir kafa vuruşu maçtaki ilk golü kaydetti.
Kaynak: Dugout
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