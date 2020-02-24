Edinson Cavani'den Muhteşem Topuk Vuruşu

24.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:21

Paris Saint-Germain Ligue 1'de Bordeaux'u 4-3 mağlup ettiği maçta 200. golünü atan Uruguaylı santrafor Edinson Cavani ceza sahasında Di Maria'dan gelen kafa topunu çok şık bir topuk vuruşu ile tamamlıyor.