Edin Visca'dan büyük jest
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca, llÇaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.
Medipol Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca, llÇaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken maçın 90+2'nci dakikasında kaptan Edin Visca yerini Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da takımın genç oyuncuna taktı. Önce şaşkınlık yaşayan genç oyuncu sonrasında büyük bir mutluluk yaşadı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri