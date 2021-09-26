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Edin Visca'dan büyük jest

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor
Edin Visca'dan büyük jest

Medipol Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca, llÇaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

Medipol Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca, llÇaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yerini 20 yaşındaki Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da genç oyuncuya taktı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken maçın  90+2'nci dakikasında kaptan Edin Visca yerini Emre Kaplan'a bırakırken pazu bandını da takımın genç oyuncuna taktı. Önce şaşkınlık yaşayan genç oyuncu sonrasında büyük bir mutluluk yaşadı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri
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