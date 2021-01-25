EDHO 181. bölüm fragmanı! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı!

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EDHO 181. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Eşkıya 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. EDHO yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. EDHOyeni Bölüm 26 Ocak 2021 Salı günü saat 20.00 da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.

EDHO 180. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sürprizlerle dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 180. YENİ BÖLÜM FRAGMANI