Ederson uçak takip kodu ne? Kaleci Ederson İstanbul'a geldi mi?

Taraftarlar ise şimdiden heyecanla bekleyişe geçti. Uçağın İstanbul'a varış zamanı ve belirlenen uçuş takip kodu, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle araştırılıyor. Ederson'un gelişi, camiada büyük bir coşkuya şimdiden yol açmış durumda.

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde yer alan Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'i kadrosuna katmak için önemli bir adım atmış durumda. Sarı-lacivertli yönetim, Manchester City ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vararak Ederson'un İstanbul'a gelişi için süreci başlattı.

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşmeye imza attı. Yıllık 8 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Ederson'un anlaşmasında performansa bağlı bonuslar da yer alıyor. İstanbul'a iniş yapmasının ardından sağlık testlerinden geçecek ve sarı-lacivertli formayı giymeye hazır hale gelecek.

