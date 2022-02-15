Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok?

Bugün yapılacak olan PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'de Eden Hazard ve Gareth Bale kadroda yer almadı. İlk 11'de Eden Hazard ve Gareth Bale'in yer almamasıyla birlikte izleyiciler, Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok? merak etti. İşte detaylar...

Eden Hazard ve Gareth Bale sakatlandı mı, maçta niye yok? Eden Hazard ve Gareth Bale bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak mı? Eden Hazard ve Gareth Bale Real Madrid maçında neden yok, sakat mı? Eden Hazard ve Gareth Bale bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Eden Hazard ve Gareth Bale Ş. Ligi maçında olmayacak mı?

HAZARD VE BALE REAL MADRİD KADROSUNDA NEDEN YOK? MAÇTA NİYE YOK?

15 Şubat 2022 bugünkü PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale kadroda yer almadı. Daha doğrusu bu ikili isim ilk 11'de yer almıyor. Eden Hazard ve Gareth Bale yedeklerde yer almaktadır. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmeleri bekleniyor. Eden Hazard ve Gareth Bale'in herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır.

PSG-REAL MADRİD İLK 11

PSG ilk 11'i

Donnarumma

Hakimi

Marquinhos

Kimpembe

Mendes

Danilo

Parades

Verratti

Di Maria

Messi

Mbappe

Real Madrid ilk 11'i

Courtois

Carvajal

Militao

Alaba

Mendy

Casemiro

Kroos

Modric

Asensio

Vinicius Jr.

Benzema

Haberler.com - Gündem

Şampiyonlar Ligi, Gareth Bale, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title