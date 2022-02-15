Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok?
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Bugün yapılacak olan PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'de Eden Hazard ve Gareth Bale kadroda yer almadı. İlk 11'de Eden Hazard ve Gareth Bale'in yer almamasıyla birlikte izleyiciler, Eden Hazard ve Gareth Bale maçta yok mu, neden yok? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale ilk 11 neden yok? merak etti. İşte detaylar...
Eden Hazard ve Gareth Bale sakatlandı mı, maçta niye yok? Eden Hazard ve Gareth Bale bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında olmayacak mı? Eden Hazard ve Gareth Bale Real Madrid maçında neden yok, sakat mı? Eden Hazard ve Gareth Bale bugünkü maçta yok mu, kadroda neden yok? Eden Hazard ve Gareth Bale Ş. Ligi maçında olmayacak mı?
HAZARD VE BALE REAL MADRİD KADROSUNDA NEDEN YOK? MAÇTA NİYE YOK?
15 Şubat 2022 bugünkü PSG-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Eden Hazard ve Gareth Bale kadroda yer almadı. Daha doğrusu bu ikili isim ilk 11'de yer almıyor. Eden Hazard ve Gareth Bale yedeklerde yer almaktadır. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmeleri bekleniyor. Eden Hazard ve Gareth Bale'in herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır.
PSG-REAL MADRİD İLK 11
PSG ilk 11'i
Donnarumma
Hakimi
Marquinhos
Kimpembe
Mendes
Danilo
Parades
Verratti
Di Maria
Messi
Mbappe
Real Madrid ilk 11'i
Courtois
Carvajal
Militao
Alaba
Mendy
Casemiro
Kroos
Modric
Asensio
Vinicius Jr.
Benzema